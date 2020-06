Pechvogel nach dem Teamdebüt

Der 1. Juni 2012 war der Höhepunkt der fußballerischen Karriere von Patrick Bürger. Österreich spielte in Innsbruck gegen die Ukraine. Teamchef Marcel Koller schickte den Mattersburger Stürmer in der 63. Minute für Marc Janko aufs Feld. Eine halbe Stunde später war das Team-Debüt vorbei, Österreich ging mit 3:2 als Sieger vom Feld. Vier Tage später, beim 0:0 gegen Rumänien, durfte Bürger in Innsbruck gar die ganze zweite Halbzeit spielen. Patrick Bürger war damals 24 Jahre alt.

Zwei Jahre danach spielt Österreich wieder in Innsbruck. Doch statt beim Trainingslehrgang in Seefeld lag Bürger in einem Krankenbett in der Privatklinik Döbling. Die zwei Teamspiele werden wohl länger der Höhepunkt in der Karriere des wuchtigen Stürmers bleiben. Am 27. Juni wird Bürger 27. Und die letzten beiden Jahre beinhalteten die Tiefpunkte seiner Laufbahn.

Bürger schaffte den Sprung in Kollers Auswahl, obwohl Mattersburg nur Achter geworden war. Aber Mattersburg war wegen Bürger Achter geworden, der Südburgenländer war mit seinen Toren der Garant für den Klassenerhalt gewesen. In Österreich zeigten Austria und Rapid Interesse an Bürger, der aber seinen Vertrag mit Mattersburg im Herbst 2012 vorzeitig verlängert hatte.