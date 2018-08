Paris Saint-Germain gewann dank Neymar und Mbappe

Dank Toren von Neymar und Kylian Mbappe hat Paris Saint-Germain am Samstag auch das zweite Spiel in der Ligue 1 gewonnen. Der Meister setzte sich nach Pausenrückstand in Guingamp mit 3:1 durch. Der neue PSG-Keeper Gianluigi Buffon musste in der 20. Minute seinen ersten Treffer in der französischen Meisterschaft hinnehmen.

Der 40-jährige Italiener hatte danach einige Male Glück, dass es nicht weitere wurden. Für die Wende sorgten die beiden Topstars von PSG: Neymar verwertete acht Minuten nach der Pause einen Elfmeter und der für die zweite Hälfte eingewechselte Mbappe sorgte in der Schlussphase für die weiteren Treffer (82.,90.).