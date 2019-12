Parallel zu Ballon d'Or-Vergabe: Auch Ronaldo wurde gekürt

Ronaldo bedankte sich bei seinen Mannschaftskollegen und kündigte an, seine Form in dieser Saison halten zu wollen. "Ich bin sehr froh, in Italien zu spielen", sagte er weiter. Im vergangenen Jahr war Ronaldo von Real Madrid für rund 100 Millionen Euro zu Juve gewechselt.

Beim Ballon d'Or des französischen Fachmagazins France Football war Ronaldo hinter dem Argentinier Messi ( FC Barcelona) und Liverpool-Profi Virgil van Dijk nur auf Platz drei gekommen, ebenso wie im September bei der FIFA-Wahl zum Weltfußballer.