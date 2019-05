Pangl und der Kampf gegen die reichsten Fußball-Klubs

Die Schere Arm - Reich darf nicht noch mehr auseinandergehen im Fußball. Unter diesem Motto versammeln sich am Dienstag 350 Vertreter europäischer Klubs in Madrid. Organisiert von der EPFL, von der Vereinigung der europäischen Profi-Ligen, deren Generalsekretär der Österreicher Georg Pangl ist.

80 Prozent der Einnahmen aus Europas internationalen Klubbewerben, rechnet Pangl vor, werden jetzt schon unter den 14 größten Klubs aufgeteilt. Und: 87 Prozent jener Vereine, die derzeit noch Chancen auf eine Teilnahme in der Champions League oder in der Europa League I haben, hätten durch einen neuen Modus in Bälde keine Chance mehr; würden von vornherein in eine neue Europa-League II abgeschoben werden.