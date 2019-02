Optimistische Salzburger: "Wir haben unser Auswärtstor"

Irgendwann geht jede Serie zu Ende, auch bei jener der Salzburger musste das einmal so kommen. Am Donnerstag ist es passiert. Das 1:2 im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League bei Club Brügge war die erste Niederlage in dieser Saison - im 32. Pflichtspiel. Und diese ging auch völlig in Ordnung. Belgiens Meister war bereiter, zielstrebiger, besser.