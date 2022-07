Optimistisch: Die Vienna sieht sich im Liga-Mittelfeld

Nach acht Jahren in Aufbauarbeit ist der First Vienna FC zurück in der 2. Liga. Dort will sich der älteste Fußballklub des Landes sukzessive verjüngen und den Weg zum Ausbildungsverein gehen. „

Wir haben jetzt nicht den großen Stress, dass wir gleich aufsteigen wollen, sondern wir wollen uns erst einmal konsolidieren“, betonte Sportchef Markus Katzer. Damit das klappt, wünscht sich Trainer Alexander Zellhofer aber noch die eine oder andere Verstärkung.

Das Cup-Aus am vergangenen Samstag in Siegendorf im Elfmeterschießen hat gezeigt, dass die Vienna noch nicht so weit ist. Neun Spieler haben den Verein verlassen, gekommen sind vorerst nur drei, wobei die 19-jährigen Marco Sulzner und Marcel Ecker Leihgaben von LASK beziehungsweise Austria Wien sind. Ablösefrei dockte der Israeli Itamar Noy (21) in Wien-Döbling an.