Nächste Sensation: Oliver Glasner gewinnt gegen Liverpool 3:0

Der aktuell durch die Saison taumelnde englische Fußballmeister Liverpool hat sich am Mittwoch endgültig zum Lieblingsgegner für Oliver Glasner und Crystal Palace gemacht.

Im Achtelfinale des Ligacups feierten die Londoner nun auch in Liverpool einen 3:0-Erfolg und gewannen damit auch das dritte Saisonduell mit den Reds. Für Liverpool war es der sechste „Nuller“ in den jüngsten sieben Pflichtspielen.