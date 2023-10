Österreichs U21 hat Demir und Huskovic wieder

"Wenn man sich unseren Kader anschaut, dann kann jeder sehen, welche Qualität wir sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive haben", freute sich Gregoritsch. "Wenn wir fokussiert sind und uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, dann ist mit diesem Team sehr viel möglich."

Die Vorbereitungen auf die beiden Matches finden in Bad Tatzmannsdorf statt. Im November empfängt die U21-Elf in Ried noch Frankreich (17.11./EM-Quali) und Nordmazedonien (21.11./Test). In der Qualifikation für die Euro 2025 in der Slowakei liegt Österreich derzeit bei vier Zählern aus zwei Spielen auf Rang eins der Gruppe H.

Österreich hat sich bisher nur einmal in der Geschichte für eine Unter-21-EM-Endrunde qualifiziert. Im Jahr 2019 schied man dabei in der Vorrunde aus.