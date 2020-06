Ein Edelstein namens Rubin

Einst galt der mittlerweile 27-Jährige als eines der größten Stürmer-Talente Österreichs, ehe mit einem Knorpelschaden im September 2009 die Misere begann. Danach absolvierte er für die Austria kein Pflichtspiel mehr und wechselte im Sommer 2010 zu Nürnberg, wo er allerdings den Durchbruch nicht schaffte. Ein anschließendes Leih-Engagement beim belgischen Erstligisten St. Truiden war ebenfalls nicht zufriedenstellend. Danach folgten Engagements bei Sturm und Austria, doch erst in Dänemark bei SönderjyskE ging es wieder bergauf. Seit Sommer trifft er in der zweiten deutsche Bundesliga für 1860 München.

"Ich bin zum ersten Mal seit langer Zeit wieder richtig fit. Außerdem habe ich das Vertrauen des Trainers und der Mannschaft", erklärt der Goalgetter. Vor allem Fitnesscoach Heini Bergmüller habe er viel zu verdanken.

Die jahrelange Leidenszeit hat den Angreifer geprägt. "Das war keine einfache Phase, aber dadurch reift man auch", betonte Okotie, der seit zwei Monaten Vater eines Sohnes ist. Aufgegeben hat er nie, wenngleich er einräumt: "Irgendwann fragst du dich dann, ob du jemals noch ohne Schmerzen spielen kannst."

Schmerzen fügt er in der Qualifikation derzeit den Gegnern zu. Zwei Okotie-Tore brachten sechs Punkte. Seinen Kollegen hingegen bringt er Freude. "Super zu wissen, dass wir jetzt zwei Spieler haben, die entscheidende Tore machen können", sagt Tormann Robert Almer. Und Teamchef Marcel Koller freut sich auch für Okotie: "Schön, dass er Erfolg hat. Bei all seinen Verletzungen und allem, was er ertragen musste."