Österreichs Fußball trauert um ÖFB-Legende und Top-Schiedsrichter

Der Wiener legte 1954 die Schiedsrichterprüfung ab, kam 1964 auf die internationale Liste und erarbeitete sich vor allem in den 70ern internationales Ansehen. So leitete Schiller gleich vier Finalspiele im Mitrocup, ein Endspiel im Europacup der Cupsieger (1970), ein EM-Finale der U23 (1974) oder auch das UEFA-Cup-Finale 1975. Auch bei den Olympischen Spielen 1976 in Kanada war er im Einsatz.