Österreich verliert 5. Europacup-Startplatz

Unglaublich, aber wahr: Rapid hat in dieser Europacup-Saison auch nach dem neunten Spiel noch immer nicht mehr Punkte für das UEFA-Länderranking beigesteuert als Admira und Ried, obwohl sich beide Klubs schon im August in der Qualifikation aus dem Bewerb verabschiedet haben.



Die inferiore Bilanz der Wiener mit sieben Niederlagen in neun europäischen Spielen in dieser Saison schlägt sich auch im für die Vergabe der Europacup-Plätze entscheidenden Länderranking negativ nieder.



Seit Donnerstag steht fest, dass Österreich nur in der kommenden Saison mit fünf Klubs im Europacup teilnehmen wird, für die Saison 2014/’15 ist der fünfte Startplatz hingegen wieder weg.



Denn Österreich hat keine Chance mehr, Dänemark im Länderranking von Rang 15, der einen fünften Startplatz garantiert, zu verdrängen. Im Gegensatz zu Rapid feierte nämlich der FC Kopenhagen einen Sieg in Norwegen. Molde wurde auswärts mit 2:1 besiegt.