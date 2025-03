Arnautovic nach dem 1:1 gegen Serbien: „Ich muss Tore die machen“

David Alaba brachte es auf den Punkt: „Es ist sehr bitter, fühlt sich fast wie eine Niederlage an. Wir waren über 90 Minuten das bessere Team, der Einsatz war da, der Wille auch.“ Das Tor der Serben sei irgendwie aus dem Nichts gekommen, „auch wenn es brutal schön war“. Der Kapitän sieht viel Positives: „Es fühlt sich nicht an wie vor ein paar Jahren, wo es einfach in manchen Partien nicht gereicht hat. Wir haben die Qualität, solche Spiele zu gewinnen.“

Auch Serbiens Torschütze Lazar Samardzic gab zu: „Österreich war besser, aber am Ende zählt das Ergebnis. Wir wollen daheim in Belgrad den Aufstieg fixieren.“

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick sagte: „Wir haben alles, was wir uns vorgenommen hatten, auf dem Platz umgesetzt. Wir waren in allen Bereichen die bessere Mannschaft. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir das Spiel nicht vorzeitig für uns entschieden haben.“ Mehr klare Chancen könne man nicht herausspielen. Demzufolge werde man am Sonntag in Belgrad auch nicht viel ändern.

Zum Gegentor meinte der Teamchef: "Das war der einzige Schuss auf unser Tor im ganzen Spiel. Aber das ist manchmal so im Fußball, auch wenn die Serben jetzt vielleicht selbst nicht wissen, wieso das Spiel 1:1 ausgegangen ist."

Torschütze Michael Gregoritsch pflichtete bei: „Wir hätten uns den Sieg verdient, das müssen wir uns vorwerfen, das ist uns jetzt schon ein paar Mal passiert.“ In Hinblick auf das Rückspiel in Belgrad meint Rangnick: „Wir hätten heute schon alles klar machen können. Wir brauchen am Sonntag eine ähnliche Leistung, dann haben wir gute Möglichkeiten zum Aufstieg.“