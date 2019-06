Österreich-Gruppe: Tabellenführer Polen schlägt Israel klar

Mit einem 4:0 (1:0) über Israel hat Polen die Tabellenführung in Österreichs EM-Qualifikationsgruppe G am Montag erfolgreich verteidigt. Im Duell der bisher Ungeschlagenen entschieden Tore von Krzysztof Piatek (35.), Robert Lewandowski (56./Elfer), Kamil Grosicki (59.) und Damian Kadzior (84.). Polen führt mit 12 Punkten vor Israel (7), das für Österreich (6) damit in Reichweite bleibt.

Polens Jungstar Piatek durfte diesmal von Beginn an werken, nachdem er am Freitag als "Joker" für den 1:0-Erfolg in Nordmazedonien gesorgte hatte. Seine Aufstellung machte sich bezahlt, erst in der zweiten Hälfte konnte Polen aber seine Überlegenheit in ein klares Resultat gießen. Für Israels Teamchef Andreas Herzog, der neuerlich ohne Österreichs Liga-Torschützenkönig Munas Dabbur ( Hochzeit) antrat, war es die erste Niederlage im vierten Spiel der laufenden EM-Qualifikation, bzw. die vierte im zehnten Spiel überhaupt.

Kurzen Prozess machte Slowenien mit Lettland. Durch Doppelpacks von Domen Crnigoj (24., 27.) und Josip Ilicic (29./Elfer, 44.) war das Gastspiel beim punktelosen Schlusslicht früh entschieden. Slowenien hat nach seinem ersten Sieg als Vierter einen Punkt Rückstand auf Österreich. Die Letten sind am 6. September in Salzburg Österreichs kommender Gegner, drei Tage später gastiert die ÖFB-Auswahl in Polen.