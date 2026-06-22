So startet Österreich gegen Argentinien: Der Countdown zum WM-Spiel

Der Pflichtsieg wurde erzielt: Mit dem 3:1 gegen Jordanien sind die Chancen für Österreich auf den Einzug in die K.-o.-Phase bei der Fußball-WM 2026 deutlich gestiegen.

Gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien (19 Uhr/live ServusTV) ist man klarer Außenseiter. Teamchef Ralf Rangnick hat sich für eine Startelf mit Alaba, aber ohne Arnautovic entschieden.