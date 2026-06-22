So startet Österreich gegen Argentinien: Der Countdown zum WM-Spiel
Der Pflichtsieg wurde erzielt: Mit dem 3:1 gegen Jordanien sind die Chancen für Österreich auf den Einzug in die K.-o.-Phase bei der Fußball-WM 2026 deutlich gestiegen.
Gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien (19 Uhr/live ServusTV) ist man klarer Außenseiter. Teamchef Ralf Rangnick hat sich für eine Startelf mit Alaba, aber ohne Arnautovic entschieden.
Verfolgen Sie hier das Spiel im Liveticker:
Liveticker: Österreich gegen Argentinien
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Der KURIER hat seine Plätze bezogen
Die KURIER-Reporter Andreas Heidenreich und Alexander Strecha sind bereit und warten auf die Aufstellung der Österreicher - die soll gleich kommen
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Wie geht's eigentlich aus?
Heinz, Albert und Traude glauben nicht, dass Österreich heute siegreich davongehen wird, aber halten trotzdem die Daumen für Österreich fest gedrückt.
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Unwetter-Gefahr
Hoffentlich hält das Wetter! Leider sind Gewitter vorhergesagt - der Vorfreude aufs Match kann das aber nichts anhaben.
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Auch in der Heimat steigt die Spannung
Viele Fans in Österreich schauen das Match gemeinsam bei diversen Public Viewings. Langsam trudeln auch hier die ersten Gäste ein.
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Langsam füllt sich das Stadion
Die ersten Fans finden ihre Sitzplätze
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Rot-weiß-rot
Aber natürlich gibt es auch Fans der österreichischen Nationalmannschaft in Dallas. Die rot-weiß-roten Anhänger sind guter Laune und verbrüdern sich mit den Südamerikanern.
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Fans in Dallas stimmen sich ein
Die Fans sind unterwegs zum Stadion, wie unsere Reporter Alexander Strecha und Andreas Heidenreich berichten, sind die Argentinier klar in der Überzahl. Das wird wohl ein Auswärtsmatch für die ÖFB-Elf ...
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Herzlich willkommen zum Liveticker
Der Countdown läuft, in knapp zwei Stunden geht es los! Dann wird in Dallas das Spiel der Spiele angepfiffen: Österreich trifft bei der WM auf den amtierenden Weltmeister Argentinien mit Lionel Messi. Mit dem KURIER-Liveticker verpassen sie nichts.
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