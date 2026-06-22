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Fußball-WM 2026

So startet Österreich gegen Argentinien: Der Countdown zum WM-Spiel

Österreich trifft nach dem Sieg gegen Jordanien am zweiten Spieltag der Fußball-WM 2026 auf Argentinien. Verfolgen Sie das Spiel im KURIER-Liveticker.
22.06.2026, 17:00

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FIFA FUSSBALL-WM 2026: GRUPPE J/2. RUNDE: ARGENTINIEN - ÖSTERREICH

Der Pflichtsieg wurde erzielt: Mit dem 3:1 gegen Jordanien sind die Chancen für Österreich auf den Einzug in die K.-o.-Phase bei der Fußball-WM 2026 deutlich gestiegen.

Gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien (19 Uhr/live ServusTV) ist man klarer Außenseiter. Teamchef Ralf Rangnick hat sich für eine Startelf mit Alaba, aber ohne Arnautovic entschieden. 

Österreichs Triumph gegen Jordanien: 5 Erkenntnisse aus dem WM-Start

Verfolgen Sie hier das Spiel im Liveticker:

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Liveticker: Österreich gegen Argentinien

  • |Peter Gutmayer

    Der KURIER hat seine Plätze bezogen

    Die KURIER-Reporter Andreas Heidenreich und Alexander Strecha sind bereit und warten auf die Aufstellung der Österreicher - die soll gleich kommen

    Strecha & Heidenreich
  • |Peter Gutmayer

    Wie geht's eigentlich aus?

    Heinz, Albert und Traude glauben nicht, dass Österreich heute siegreich davongehen wird, aber halten trotzdem die Daumen für Österreich fest gedrückt.

    ÖFB-Fans
  • |Peter Gutmayer

    Unwetter-Gefahr

    Hoffentlich hält das Wetter! Leider sind Gewitter vorhergesagt - der Vorfreude aufs Match kann das aber nichts anhaben.

  • |Peter Gutmayer

    Auch in der Heimat steigt die Spannung

    Viele Fans in Österreich schauen das Match gemeinsam bei diversen Public Viewings. Langsam trudeln auch hier die ersten Gäste ein. 

    46-226682414
  • |Peter Gutmayer

    Langsam füllt sich das Stadion

    Die ersten Fans finden ihre Sitzplätze

    Dallas-Stadion
  • |Peter Gutmayer

    Rot-weiß-rot

    Aber natürlich gibt es auch Fans der österreichischen Nationalmannschaft in Dallas. Die rot-weiß-roten Anhänger sind guter Laune und verbrüdern sich mit den Südamerikanern.

    ÖFB-Fans
  • |Peter Gutmayer

    Fans in Dallas stimmen sich ein

    Die Fans sind unterwegs zum Stadion, wie unsere Reporter Alexander Strecha und Andreas Heidenreich berichten, sind die Argentinier klar in der Überzahl. Das wird wohl ein Auswärtsmatch für die ÖFB-Elf ...

    Argentinien-Fan
  • |Peter Gutmayer

    Herzlich willkommen zum Liveticker

    Der Countdown läuft, in knapp zwei Stunden geht es los! Dann wird in Dallas das Spiel der Spiele angepfiffen: Österreich trifft bei der WM auf den amtierenden Weltmeister Argentinien mit Lionel Messi. Mit dem KURIER-Liveticker verpassen sie nichts.

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