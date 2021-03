Öko & vegan: Der erste CO2-neutrale Fußballklub der Welt

Die Fans werden auch ermutigt, wenn sie schon nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Stadion kommen, zumindest ein E-Auto zu nutzen. Reist man trotzdem mit einem Benziner an, dann kann man sich Bio-Treibstoff holen – recycelt aus dem Speiseöl, das in der Kantine angefallen ist. Die Umwelt soll so wenig wie möglich belastet werden. – auch bei Renovierungsarbeiten. So wurde beim Ausmalen der Klubräumlichkeiten nur ökologische Wandfarbe verwendet, die Spielerdressen werden mit phosphatfreiem Waschmittel gewaschen – bei umweltschonenden Temperaturen.

Und auch mit dem Stoff, aus dem die Trikots geschneidert werden, wurde experimentiert. Normalerweise bestehen diese ja aus Polyester. Die Rovers stellten zunächst um auf Dressen aus Bambus-Fasern. Mittlerweile wird aber ein neues Material im Ernstfall getestet: Es besteht aus Kaffeesud und recyceltem Plastik. Diese Trikots sollen leichter, atmungsaktiver und beständiger als die alten sein. Sportlich ist man in den Öko-Dressen jedenfalls erfolgreich. In dieser Saison könnte wieder ein Aufstieg gelingen. In der League 2, der vierten englischen Leistungsstufe, liegt man aktuell auf Platz 3.