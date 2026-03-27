Fußball

U-21-Team: Belgien-Legionär Adewumi will in Belgien die Tor-Premiere

Spitzenspiel in der EM-Qualifikation: Österreichs U-21-Team setzt im Spitzenspiel in Belgien auf Cercle-Brügge-Flügel Oluwaseun Adewumi.
Alexander Huber
27.03.2026, 06:30

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Wiedersehen mit Belgien: Österreichs Flügel Adewumi (r.)

Die Gruppe I ist sicher die ausgeglichenste im Kampf um die Teilnahme an der U-21-EM 2027 in Serbien und Albanien. Österreich liegt zur Halbzeit der Quali voran, obwohl es gegen den Letzten Wales eine Heim-Blamage gab. Belarus hält bei vier Punkten aus vier Spielen.

Davor wird im punktgleichen Trio Österreich – Belgien – Dänemark das EM-Fixticket ermittelt. Gut möglich, dass am Ende die Tabelle der direkten Duelle entscheiden wird.

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Die ÖFB-Auswahl muss zumindest Zweiter werden, um noch eine Chance im Play-off gegen einen anderen Zweiten zu haben.

Dementsprechend wichtig ist das Wiedersehen mit Belgien nach dem Sieg in Ried. Ab 20 Uhr (ORF Sport+ live) will das Team von Peter Perchtold Platz eins gegen eine individuell teils hochklassige belgische Mannschaft in Leuven verteidigen.

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Wurmbrand als Verstärkung 

„Die Jungs sind voll da und haben die Dinge im Training richtig gut umgesetzt“, sagt Perchtold, der auf eine starke Auswahl zurückgreifen kann. Vom A-Team ist Rapid-Flügel Wurmbrand als Verstärkung dabei.

Lediglich Innenverteidiger fallen aus: der in Lens überragende Baidoo ist noch rekonvaleszent, der Rapidler Schöller angeschlagen. Deswegen könnten diesmal „nur“ zwei Innenverteidiger aufgeboten werden.

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Zwei Belgien-Insider

Im Fokus sind gleich zwei Belgien-Legionäre: Sechser Niki Sattlberger von Genk läuft als Kapitän ein, Oluwaseun Adewumi am Flügel.

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"Es wird für mich ein besonderes Spiel in Belgien – und es wäre der ideale Zeitpunkt für mein erstes Tor im U-21-Team", sagt der Stammspieler von Cercle Brügge.

Nach bereits fünf Toren als Leihgabe von Burnley ist das Selbstvertrauen von Adewumi keine Überraschung.

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