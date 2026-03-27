U-21-Team: Belgien-Legionär Adewumi will in Belgien die Tor-Premiere

Die Gruppe I ist sicher die ausgeglichenste im Kampf um die Teilnahme an der U-21-EM 2027 in Serbien und Albanien. Österreich liegt zur Halbzeit der Quali voran, obwohl es gegen den Letzten Wales eine Heim-Blamage gab. Belarus hält bei vier Punkten aus vier Spielen. Davor wird im punktgleichen Trio Österreich – Belgien – Dänemark das EM-Fixticket ermittelt. Gut möglich, dass am Ende die Tabelle der direkten Duelle entscheiden wird.

Die ÖFB-Auswahl muss zumindest Zweiter werden, um noch eine Chance im Play-off gegen einen anderen Zweiten zu haben. Dementsprechend wichtig ist das Wiedersehen mit Belgien nach dem Sieg in Ried. Ab 20 Uhr (ORF Sport+ live) will das Team von Peter Perchtold Platz eins gegen eine individuell teils hochklassige belgische Mannschaft in Leuven verteidigen.

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Wurmbrand als Verstärkung „Die Jungs sind voll da und haben die Dinge im Training richtig gut umgesetzt“, sagt Perchtold, der auf eine starke Auswahl zurückgreifen kann. Vom A-Team ist Rapid-Flügel Wurmbrand als Verstärkung dabei. Lediglich Innenverteidiger fallen aus: der in Lens überragende Baidoo ist noch rekonvaleszent, der Rapidler Schöller angeschlagen. Deswegen könnten diesmal „nur“ zwei Innenverteidiger aufgeboten werden.

Zwei Belgien-Insider Im Fokus sind gleich zwei Belgien-Legionäre: Sechser Niki Sattlberger von Genk läuft als Kapitän ein, Oluwaseun Adewumi am Flügel.

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