Die U-18 von Teamchef Scherb: Erprobt in der Champions League der Jungen

Nach dem Einzug in das Viertelfinale der U-17-EM gab es als U-18 zwei Auftaktsiege gegen Italien. Dann wurden drei Schlüsselspieler zur U-19 von Oliver Lederer hochgezogen. Selbst ohne Abwehrchef Zabransky, Goalgetter Adejenughure (beide Liefering) und Rapid-Toptalent Roka (rechter Außenverteidiger) ging die Erfolgsserie in Mattersburg mit einem 2:0 gegen die Tschechen, die ebenfalls ins Viertelfinale der U-17-EM eingezogen waren, weiter.

Test in der Heimat

Mit dem zweiten Test gegen Tschechien geht am Sonntag das Fußballjahr zu Ende. Gespielt wird ab 12.30 Uhr (Eintritt freie Spende) in der Heimat von Scherb – in Herzogenburg. „Das ist natürlich für mich ein besonderes Spiel an diesem Ort“, sagt der 55-Jährige über den ältesten noch bestehenden NÖ-Verein, der mit dem ÖFB-Gastspiel noch einmal sein 125-Jahr-Jubiläum feiert.