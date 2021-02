ÖFB-Teamspieler Hinteregger: "Lieber eine Kiste Bier als Handy"

…über ein Skifahr-Verbot für Profifußballer: „Stefan Reuter hat mir damals gesagt, er war selber immer Skifahren als er Profifußballer war, warum soll er es wem verbieten. Im Endeffekt glaube ich nicht, dass es Sinn macht einem Österreicher das Skifahren zu verbieten, der es eh gut kann.“



…über sein Buch: „Es wird so ausschauen, es sind 45 Geschichten, die ich bis jetzt erlebt habe, natürlich ein paar Fußball-Geschichten, wie das mit Augsburg war, wie es mit Red Bull damals war. Vor allem meine Gedanken. Die beste oder intensivste Geschichte, die Gedanken beim Chelsea-Elfmeter, die Verlängerung, das Elfmeterschießen. Ich möchte einfach mal einen Einblick geben, dass die Leute, die mit uns mitfiebern, v. a. in Frankfurt oder in Österreich, dass die mal einen Einblick haben in das Innenleben von mir zum Beispiel. Wie es kurz vor und nach dem Elfmeter für mich war. Natürlich dürfen ein paar Saufgeschichten auch nicht fehlen, die sind ja auch lustig.“



…über Social Media und Smartphones in der Kabine: „Eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Jetzt bin ich der Ältere und jetzt kommen die Jungen mit Instagram, Handys, iPhones, wie du sagst, Hauptsache ein gutes Bild ist da. Heutzutage ist es wirklich so, jeder sitzt nach dem Spiel mit seinem Handy da und natürlich wäre es mir lieber, wenn eine Kiste Bier in der Mitte steht und wir setzen uns alle in den Pool, trinken gemütlich ein Bier und quatschen über das Spiel. Das hat sich einfach geändert, finde ich schade.“



…über eine Rückkehr zu Salzburg: „Theoretisch ja, ich möchte aber eigentlich nochmal irgendwo in Kärnten spielen, das wäre schon so ein Abschluss, als Kärntner zumindest ein, zwei Jahre als Profi in Kärnten.“