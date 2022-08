ÖFB-Teamchef Rangnick empfahl Gregoritsch Wechsel zu Freiburg

Der Österreicher Michael Gregoritsch hat sich von seinem Nationaltrainer Ralf Rangnick bei seinem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten SC Freiburg beraten lassen. „Er hat eine riesige Expertise. Da fragt man natürlich nach, was er von dieser Überlegung hält“, sagte Gregoritsch, der in der Vorsaison noch für Freiburgs Liga-Konkurrenten FC Augsburg aufgelaufen war, in einem „Sport Bild“-Interview (Mittwoch).