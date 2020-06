Salzburgs Lazaro überraschend im Team-Kader

Seit zweieinhalb Jahren ist Marcel Koller Chef des österreichischen Fußball-Nationalteams. Seit jenem 1. November 2011 verfolgte der Schweizer die Idee, dass er einer Gruppe österreichischer Profikicker seine Auffassung vom Fußball vermittelt. Dementsprechend konservativ war er lange Zeit mit seiner Kaderpolitik – was ihm mitunter auch Kritik einbrachte.

Am Donnerstag lieferte Koller die erste große Überraschung seiner Ära: Er berief Valentino Lazaro in den Kader für die Länderspiele gegen Island (30. Mai, 20.30 Uhr, in Innsbruck) und Tschechien (3. Juni, 20.30 Uhr, in Olmütz). Lazaro gilt zwar als eines der großen Talente im österreichischen Fußball, hat aber bei Salzburg alles andere als einen Stammplatz. Lazaro, Sohn einer Österreicherin mit griechischen Wurzeln und eines Angolaners, wurde am 24. März 18 Jahre alt. Er verpasste letzten Sommer den Saisonstart wegen eines Mittelfußbruchs, im Oktober war er dann bei der Unter-17-WM im Einsatz. Dieses Jahr kam er auf elf Einsätze, spielte aber nur einmal durch.

"Ich habe ihn schon mit 15 und 16 Jahren gesehen, und mir ist sein Talent aufgefallen", sagt Koller. Aufgrund seiner Schnelligkeit, seiner Technik und seiner schnellen Auffassungsgabe sieht der Teamchef Lazaro als Kandidaten für einen der drei Offensiv-Posten im Mittelfeld. Nach einem Telefonat mit Salzburgs Sportdirektor Ralf Rangnick setzte sich Koller direkt mit Lazaro in Kontakt. Was hat er ihm mitgegeben? Koller: "Er kann sich im Trainingslehrgang präsentieren. Wenn er uns überzeugt, bleibt er bei uns." Koller sieht dies als Zeichen, "dass bei uns nichts in Stein gemeißelt ist und wir auf die Jungen schauen. Mit Hinteregger und Sabitzer haben wir da ja gute Erfahrungen gemacht."

Weniger überraschend als die Nominierung von Lazaro ist die Abwesenheit einiger Stammspieler: Christian Fuchs ist nach seiner Knieoperation noch nicht fit – für ihn kehrt der Salzburger Ulmer nach zwei Jahren wieder zurück ins Team. Martin Harnik ist nach seiner Schulteroperation ebenfalls rekonvaleszent. Und Veli Kavlak muss sich wegen eines Muskelrisses in der Schulter operieren lassen.

Wieder dabei ist dafür Julian Baumgartlinger, der erst Ende der Frühjahrssaison wieder fit wurde. Erstmals Teamluft schnuppert mit Stefan Ilsanker (gegen Uruguay auf der Abrufliste) ein zweiter Salzburger Neuling.

Freitag in einer Woche (eine Woche vor dem Island-Spiel) beginnt in Seefeld der Lehrgang. Koller: "Es war ein Ziel von uns, dass die Spieler gerne zum Team kommen. Vor zwei Jahren hatten wir noch zehn Absagen, diesmal keine Einzige." Die Teamspieler verzichten auf eine verlängerte Urlaubspause.

Durch die Streichung des August-Länderspieltermins sind die Partien gegen Island und Tschechien auch die Generalproben für den Auftakt der EM-Qualifikation gegen Schweden im September.