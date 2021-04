ÖFB-Star Lazaro veranstaltete in Mönchengladbach Schnitzeljagd

Valentino Lazaro ist einer, der mit Fußball-Fans mitfühlt. Das bewies der österreichische Fußball-Teamspieler am Dienstag mit einer Aktion, mit der er einige Anhänger seines Klubs Borussia Mönchengladbach froh machte. Der 25-Jährige organisierte in der Mönchengladbacher Innenstadt eine Schnitzeljagd, bei der es Fan-Artikel zu gewinnen gab.

"In Zeiten von Corona, in denen es mit direktem Fan-Kontakt leider einfach schwierig ist, wollte ich unseren Supportern dennoch Danke sagen und eine kleine Freude bereiten und habe spontan einige Fan-Artikel und Trikots in Gladbach versteckt. Ich hoffe, dass inzwischen alles gefunden wurde und die Finder eine Freude damit hatten", sagte der Offensivspieler, der die Schnitzeljagd per Instagram-Story "steuerte".