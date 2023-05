ÖFB-Star Sabitzer fehlt Manchester United bis zum Saisonende

Marcel Sabitzer fällt mit einer Meniskusverletzung für den Rest der Saison aus. Das gab Manchester United am Montagabend auf seiner Website bekannt. Der ÖFB-Teamspieler fehlte bereits am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg gegen Wolverhampton in der Premier League.

Über den genauen Grad der Blessur und die Ausfallsdauer wurden keine Angaben gemacht. Damit bleibt offen, ob Sabitzer bei den Juni-Länderspielen in der EM-Qualifikation gegen Belgien (17.6.) und Schweden (20.6.) einsatzbereit sein wird.

Im Frühjahr hatte sich Sabitzer zu einem Leistungsträger bei den Red Devils entwickelt. Der kam dabei auf 18 Einsätze und erzielte drei Tore, darunter ein Doppelpack im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Sevilla.