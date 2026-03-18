Fußball

WM-Trikot geleaked? Neues Auswärtsdress des ÖFB-Teams im Netz

Das Heimtrikot in Rot mit schwarzen Ärmeln und schwarzen Hosen ist bereits seit Monaten bekannt. Nun gibt es auch das neue Auswärtsdress.
Andreas Heidenreich
18.03.2026, 19:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Das ÖFB-Team

Nach dem bereits vor Monaten durchgesickerten und mittlerweile offiziell präsentierten roten Heimtrikot der österreichischen Fußballnationalmannschaft – auffällig gestaltet mit schwarzen Ärmeln – sorgt nun ein weiterer Leak für Gesprächsstoff. Diesmal steht das mutmaßliche Auswärtstrikot im Fokus, das nun erstmals im Netz aufgetaucht ist.

Das geleakte Dress zeigt sich überwiegend in Weiß und setzt auf ein vergleichsweise dezentes, aber dennoch eigenständiges Design. Feine, pastellfarbene Muster durchziehen den Stoff und werden von geometrischen Linien ergänzt, die dem Trikot eine moderne, fast schon künstlerische Anmutung verleihen. Auf der Brust prangt wie gewohnt der Adler des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), während auch das Markenzeichen des Ausrüsters Puma gut sichtbar positioniert ist.

Im Vergleich zum bereits bekannten Heimtrikot fällt das mögliche Auswärtsdress deutlich zurückhaltender aus. Während das rote Trikot mit seinen schwarzen Elementen bewusst auf Kontrast und Signalwirkung setzt, scheint die weiße Variante eher auf Eleganz und subtile Details abzuzielen. Gerade diese Kombination aus schlichter Grundfarbe und feinen Mustern könnte bei den Anhängern für geteilte Meinungen sorgen.

"Keine Wildcards vergeben": Rangnick verrät ÖFB-Kader-Hintergründe
Rangnick-Assistent verliert Trainerjob in Belgien

Noch nicht bestätigt

Ob es sich bei dem nun kursierenden Bild tatsächlich um das finale Auswärtstrikot handelt, ist allerdings noch nicht bestätigt. Weder der Verband noch Ausrüster Puma haben sich bislang offiziell zu dem Leak geäußert. In der Vergangenheit haben sich geleakte Designs jedoch oft als erstaunlich treffsicher erwiesen, weshalb die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dieses Trikot – zumindest in ähnlicher Form – bald auch offiziell vorgestellt wird.

Öfb Fußball-WM
kurier.at  | 

Kommentare