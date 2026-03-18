WM-Trikot geleaked? Neues Auswärtsdress des ÖFB-Teams im Netz
Nach dem bereits vor Monaten durchgesickerten und mittlerweile offiziell präsentierten roten Heimtrikot der österreichischen Fußballnationalmannschaft – auffällig gestaltet mit schwarzen Ärmeln – sorgt nun ein weiterer Leak für Gesprächsstoff. Diesmal steht das mutmaßliche Auswärtstrikot im Fokus, das nun erstmals im Netz aufgetaucht ist.
Das geleakte Dress zeigt sich überwiegend in Weiß und setzt auf ein vergleichsweise dezentes, aber dennoch eigenständiges Design. Feine, pastellfarbene Muster durchziehen den Stoff und werden von geometrischen Linien ergänzt, die dem Trikot eine moderne, fast schon künstlerische Anmutung verleihen. Auf der Brust prangt wie gewohnt der Adler des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), während auch das Markenzeichen des Ausrüsters Puma gut sichtbar positioniert ist.
Im Vergleich zum bereits bekannten Heimtrikot fällt das mögliche Auswärtsdress deutlich zurückhaltender aus. Während das rote Trikot mit seinen schwarzen Elementen bewusst auf Kontrast und Signalwirkung setzt, scheint die weiße Variante eher auf Eleganz und subtile Details abzuzielen. Gerade diese Kombination aus schlichter Grundfarbe und feinen Mustern könnte bei den Anhängern für geteilte Meinungen sorgen.
Noch nicht bestätigt
Ob es sich bei dem nun kursierenden Bild tatsächlich um das finale Auswärtstrikot handelt, ist allerdings noch nicht bestätigt. Weder der Verband noch Ausrüster Puma haben sich bislang offiziell zu dem Leak geäußert. In der Vergangenheit haben sich geleakte Designs jedoch oft als erstaunlich treffsicher erwiesen, weshalb die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dieses Trikot – zumindest in ähnlicher Form – bald auch offiziell vorgestellt wird.
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