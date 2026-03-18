WM-Trikot geleaked? Neues Auswärtsdress des ÖFB-Teams im Netz

Nach dem bereits vor Monaten durchgesickerten und mittlerweile offiziell präsentierten roten Heimtrikot der österreichischen Fußballnationalmannschaft – auffällig gestaltet mit schwarzen Ärmeln – sorgt nun ein weiterer Leak für Gesprächsstoff. Diesmal steht das mutmaßliche Auswärtstrikot im Fokus, das nun erstmals im Netz aufgetaucht ist.

Das geleakte Dress zeigt sich überwiegend in Weiß und setzt auf ein vergleichsweise dezentes, aber dennoch eigenständiges Design. Feine, pastellfarbene Muster durchziehen den Stoff und werden von geometrischen Linien ergänzt, die dem Trikot eine moderne, fast schon künstlerische Anmutung verleihen. Auf der Brust prangt wie gewohnt der Adler des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), während auch das Markenzeichen des Ausrüsters Puma gut sichtbar positioniert ist.