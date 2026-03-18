Rangnick-Assistent verliert Trainerjob in Belgien

Cercle Brügge hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Onur Cinel beendet. Der Deutsche, der die Mannschaft erst im vergangenen Sommer übernommen hatte, ist damit nicht mehr in Belgien tätig.

Der 39-Jährige ist allerdings weiterhin als Assistent von Teamchef Ralf Rangnick beim ÖFB engagiert und kann sich nun voll auf die Aufgaben im österreichischen Nationalteam konzentrieren – insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Herausforderungen und die WM.