Rangnick-Assistent verliert Trainerjob in Belgien
Cercle Brügge hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Onur Cinel beendet. Der Deutsche, der die Mannschaft erst im vergangenen Sommer übernommen hatte, ist damit nicht mehr in Belgien tätig.
Der 39-Jährige ist allerdings weiterhin als Assistent von Teamchef Ralf Rangnick beim ÖFB engagiert und kann sich nun voll auf die Aufgaben im österreichischen Nationalteam konzentrieren – insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Herausforderungen und die WM.
Diese Entwicklung kommt dem ÖFB auch aus personeller Sicht entgegen. Erst kürzlich wurde Rangnicks erster Assistent Lars Kornetka als neuer Cheftrainer von Eintracht Braunschweig vorgestellt. Durch seine neue Rolle im Klubgeschäft dürfte Kornetka dem Nationalteam bis zur WM weniger zur Verfügung stehen, weshalb er auch demnächst nur vier von zehn Tagen beim Lehrgang des ÖFB-Teams Ende März dabei ist.
Cercle Brügge rutschte unter Cinel in der belgischen Liga zuletzt auf den 15. und vorletzten Tabellenplatz ab.
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