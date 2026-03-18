Fußball

Salzburg-Trainer Beichler bekommt Hilfe aus Luxemburg

Der Luxemburger Raphael Duarte wird neuer Co-Trainer von Daniel Beichler bei den krisengeschüttelten Salzburgern.
Peter Gutmayer
18.03.2026, 13:14

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Raphael Duarte

Der ehemalige Serienmeister Salzburg steckt tief in der Krise. Drei Niederlagen in Folge, sogar vier Spiele in Serie ohne Torerfolg - so schlimm war es seit dem Einstieg von Red Bull noch nie. Es droht die dritte titellose Saison hintereinander.

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Die erhoffte Trendwende ist auch unter dem neuen Trainer Daniel Beichler nicht gelungen. Der bekommt jetzt Unterstützung. Laut der deutschen Bild-Zeitung wechselt Raphael Duarte als Co-Trainer nach Salzburg. Der 29-jährige Luxemburger kommt von Werder Bremen, wo er unter Ex-Coach Horst Steffen arbeitete. Von Steffen hat sich Werder am 1. Februar getrennt. Von Duartes Qualitäten war man in Bremen zwar weiter überzeugt, unter dem neuen Trainer Daniel Thioune gab es aber keine Verwendung mehr für ihn. "Wir schätzen Raphael Duarte menschlich und fachlich sehr und wünschen ihm alles Gute", sagte Manager Clemens Fritz der Bild.

Beichler wird aktuell von zwei Co-Trainern unterstützt: Zlatko Junuzovic und Raphael Ikache. Duarte soll zusätzlich dazustoßen.

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