ÖFB-Team fixiert die letzten Härtetests vor der EURO 2024

Das Fußball-Nationalteam der Männer komplettiert den Testspiel-Fahrplan auf dem Weg Richtung UEFA EURO 2024 in Deutschland. In der finalen Phase vor dem Turnier empfangen Teamchef Ralf Rangnick und seine Spieler am 4. Juni um 20.45 Uhr Serbien im Ernst-Happel-Stadion in Wien (live auf ORF 1).