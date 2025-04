ÖFB-Präsident? Der Mister X ist immer noch ein Mister X

Zwölf Tage später steht fest: Der Mister X ist immer noch ein Mister oder eine Misses X. Denn alle zuletzt genannten Herrschaften zählen KURIER-Informationen zufolge nicht zu den Kandidaten, die am Mittwoch im Wahlausschuss vorgestellt werden. Medial gehandelt wurden etwa die ehemalige Vizekanzlerin und Sportministerin Susanne Riess, Verbund-Chef (und LASK-Fan) Michael Strugl oder Oberösterreichs Raiffeisen-CEO Heinrich Schaller, der fußballaffin ist und demnächst in Pension geht. Ebenso kein Thema ist Stefan Sandberger, wie Schaller im Management der Raiffeisen in OÖ – er kandidiert im Herbst als Verbandspräsident in Oberösterreich.