Eitelkeiten, Machterhalt: Wie der ÖFB aus der Dauerschleife kommt

Fest steht: Jede Struktur ist nur so stark wie die handelnden Personen . Und so lange diese dieselben sind, wird sich beim ÖFB nichts ändern.

An der Spitze des Verbands gibt es zwei Lager. Die einen wollen die anderen ausbremsen und am Ruder bleiben. Weil das aktuell nicht gelingt, hat man mit der Entscheidung vom Freitag erfolgreich auf Zeit gespielt. Und es wird noch länger so weitergehen. So lange, bis sich dieses Gremium dazu durchringt, eine externe Persönlichkeit (politisch und wirtschaftlich unabhängig, im besten Fall auch noch liquid) an seine Spitze zu lassen. Ganz gleich, ob es nun Präsidium heißt oder nach einer Reform zu einem Aufsichtsrat wird.

Mit „extern“ ist im Übrigen kein Klubfunktionär gemeint, der als Bundesliga-Aufsichtsrat bereits seit Jahren mitbestimmt an der ÖFB-Spitze. Fest steht: Für Landesverbandspräsidenten ist die Bühne ÖFB zu groß. Dazu braucht es nach den jüngsten Amtszeiten – und den letzten Tagen – keinen Beleg mehr.