ÖFB-Legionäre feiern Siege

Der 2:1-Erfolg von Kopenhagen beim norwegischen Meister Molde FK verhinderte den vorzeitigen Einzug des VfB Stuttgart ins Sechzehntelfinale. Die Schwaben befinden sich nach einem 5:1-Kantersieg bei Tabellenführer Steaua Bukarest in Gruppe E aber auf Kurs. Für die Rumänen war es die erste Niederlage nach zuvor 17 ungeschlagenen Pflichtspielen.



Martin Harnik durfte sich im zweiten Europacup-Spiel in Folge als VfB-Torschütze feiern lassen. Der ÖFB-Teamstürmer staubte nach einer Freistoßflanke von Zdravko Kuzmanovic per Kopf aus kurzer Distanz zum 2:0 ab (18.). Shinji Okazaki traf in zweifacher Ausführung (31., 55.). Das zweite Tor des Japaners leitete Harnik über den rechten Flügel ein. Der 25-Jährige wurde in Minute 61 ausgewechselt, Landsmann Raphael Holzhauser saß 90 Minuten auf der Bank.



Während sich die Stuttgarter zum Abschluss zu Hause gegen Molde keine Blöße geben dürfen, können Martin Stranzl und Borussia Mönchengladbach bereits für den Europacup-Frühling planen. Die Gladbacher zitterten sich mit dem Burgenländer als Kapitän zu einem 2:0-Heimsieg gegen Schlusslicht AEL Limassol. Zum Matchwinner avancierte der erst eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselte Belgier Igor de Camargo mit einem Doppelpack (79., 91.).



Gladbach profitierte in Gruppe C von einer unglücklichen 0:1-Heimpleite von Olympique Marseille gegen den ebenfalls qualifizierten Spitzenreiter Fenerbahce Istanbul. Liverpool muss nach einem 2:2 zu Hause gegen Young Boys Bern, mit dem die Schweiz ebenfalls einen weiteren Punkt für die Fünfjahreswertung einfuhr, in Gruppe A hinter dem russischen Millionenklub Anschi Machatschkala weiter um den Aufstieg zittern.



Der bereits qualifizierte Titelverteidiger Atletico Madrid besiegte Hapoel Tel Aviv mit 1:0 (1:0). Stürmerstar Edinson Cavani schoss den SSC Napoli mit einem Elfmeter in der 94. Minute zu einem 2:1-Sieg bei AIK Solna und damit in die K.o.-Phase. PSV Eindhoven, der Klub des nicht im Kader stehenden ÖFB-Youngsters Marcel Ritzmaier, ist nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Dnjepr Dnjepropetrowsk in Gruppe F damit aus dem Rennen.