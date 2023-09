ÖFB-Konkurrent Belgien fehlen zwei Topstars vor zwei Pflichtsiegen

So wie Tabellenführer Österreich kann auch Belgien in den nächsten Tagen einen großen Schritt Richtung EM 2024 machen. Der Weltranglisten-Fünfte steht gegen die Außenseiter der Gruppe F vor zwei Pflichtsiegen.

Mit sechs Punkten am Samstag in Aserbaidschan und am Dienstag in Brüssel gegen Estland würden die Belgier die drittplatzierten Schweden sicher auf Distanz halten und zu Österreich zumindest aufschließen.