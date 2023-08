ÖFB-Goalie Patrick Pentz wechselt leihweise nach Dänemark

Patrick Pentz versucht nach einem schwierigen halben Jahr ohne Einsätze bei Bayer Leverkusen in Dänemark sein Glück. Der 26-Jährige wurde am Freitag leihweise für ein Jahr vom deutschen Bundesligisten an Bröndby IF nach Kopenhagen verliehen. Der Ex-Austrianer war im Winter von Leverkusen als Nummer zwei hinter Lukas Hradecky verpflichtet worden, und über diese Rolle nicht hinausgekommen. Vor allem im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland hofft er auf Spielpraxis.