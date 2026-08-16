Aus und vorbei: ÖFB-Teamspieler beendet seine Karriere

Nun ist es also vorbei. Gernot Trauner beendet im Alter von 34 Jahren seine Karriere als Profifußballer. Das gab der Innenverteidiger am Sonntagvormittag auf Instagram bekannt.

Der Defensivspieler war zuletzt bei Feyenoord Rotterdam aktiv. Bei den Niederländern stand er seit 2021 unter Vertrag und gewann mit dem Klub in 137 Pflichtspielen unter anderem die Meisterschaft (2022/23) und den Pokal (2023/24).