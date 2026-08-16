Aus und vorbei: ÖFB-Teamspieler beendet seine Karriere
Nun ist es also vorbei. Gernot Trauner beendet im Alter von 34 Jahren seine Karriere als Profifußballer. Das gab der Innenverteidiger am Sonntagvormittag auf Instagram bekannt.
Der Defensivspieler war zuletzt bei Feyenoord Rotterdam aktiv. Bei den Niederländern stand er seit 2021 unter Vertrag und gewann mit dem Klub in 137 Pflichtspielen unter anderem die Meisterschaft (2022/23) und den Pokal (2023/24).
Davor spielte Trauner ausschließlich in Österreich, unter anderem für den LASK (173 Spiele) und die SV Ried (112 Spiele). Für das ÖFB-Team absolvierte der gebürtige Linzer 16 Spiele (2 Tore). Im Kader für die WM 2026 fehlte der Routinier zuletzt.
„Nach 16 Jahren voller Hingabe und Leidenschaft für den Fußball ist für mich der Moment gekommen, meine Karriere als Profifußballer zu beenden“, schreibt Trauner in einem emotionalen Posting auf Instagram.
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