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Fußball

Bangen um Konrad Laimer: Der ÖFB-Star schied im Bayern-Spiel verletzt aus

Bei einem Test der Bayern gegen Leipzig musste Konrad Laimer wegen einer Verletzung vorzeitig in die Kabine. Auch Musiala sorgte für einen Schreckensmoment.
15.08.2026, 17:09

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Musste verletzt vom Platz: Konrad Laimer

Bitterer Verlust für die Bayern schon zu Beginn des Testspiel-Auftakts. ÖFB-Teamstütze Konrad Laimer musste im Telekom Cup gegen RB Leipzig vorzeitig verletzt vom Platz. 

Konrad Laimer über sich selbst: „Wie kann man nur so deppert sein?“

Laimer war in der sechsten Spielminute mit David Raum zusammengeprallt, der Leipziger hatte den Österreicher mit dem Knie am Bein getroffen. dabei dürfte sich der Ex-Salzburger am Oberschenkel verletzt haben. 

Laimer versuchte, weiterzuspielen, musste aber kurz darauf mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz. Von den Bayern-Fans wurde der 29-Jährige mit tosendem Applaus und „Konni-Laimer“-Sprechchören verabschiedet. Am Ende kippte Jamal Musiala auch noch um - der Arzt gab aber bald Entwarnung. Bayern siegte 3:1. 

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