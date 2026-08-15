Bangen um Konrad Laimer: Der ÖFB-Star schied im Bayern-Spiel verletzt aus

Bitterer Verlust für die Bayern schon zu Beginn des Testspiel-Auftakts. ÖFB-Teamstütze Konrad Laimer musste im Telekom Cup gegen RB Leipzig vorzeitig verletzt vom Platz.

Laimer war in der sechsten Spielminute mit David Raum zusammengeprallt, der Leipziger hatte den Österreicher mit dem Knie am Bein getroffen. dabei dürfte sich der Ex-Salzburger am Oberschenkel verletzt haben.

Laimer versuchte, weiterzuspielen, musste aber kurz darauf mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz. Von den Bayern-Fans wurde der 29-Jährige mit tosendem Applaus und „Konni-Laimer“-Sprechchören verabschiedet. Am Ende kippte Jamal Musiala auch noch um - der Arzt gab aber bald Entwarnung. Bayern siegte 3:1.