Josef Pröll einstimmig zum neuen ÖFB-Boss gewählt

Am 9. April hatte sich der Wahlauschuss des ÖFB auf einen einzigen Kandidaten für das Amt des ÖFB-Präsidenten geeinigt. Am Sonntag wurden bei der ordentlichen Hauptversammlung des Fußball-Bundes in Bregenz nun Nägel mit Köpfen gemacht.

Um 11.12 Uhr stand fest: Josef Pröll wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender des ÖFB, nachdem Minuten zuvor die schon seit Monaten angedachte Strukturreform beschlossen worden war. ÖFB-Präsidenten wird es damit künftig keinen mehr geben.