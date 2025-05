Corona-Hilfen missbraucht? Ministerium prüft Vorwürfe gegen Fußballverbände

Am Sonntag heißt es für Österreichs Fußball-Funktionäre: Go West! Bei der ÖFB-Hauptversammlung in Bregenz wird Josef Pröll als einziger Präsidentschaftskandidat zum Verbandsboss gewählt. Nach einer Strukturreform wird der ehemalige Politiker nicht mehr Präsident, sondern Aufsichtsratsvorsitzender sein.

Titel hin, Struktur her, fest steht: Auf Josef Pröll wird in seinem Ehrenamt gleich einiges zukommen. Denn rund um die streitenden Fußball-Funktionäre ist schon wieder was passiert. Wie der Falter berichtete, haben sechs von neun Landesverbänden Corona-Hilfen bezogen, die ihnen nicht zugestanden seien. Es geht um Beträge zwischen 200.000 und 370.000 Euro je Verband und eine Gesamtsumme von 1,68 Millionen Euro.