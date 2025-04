ÖFB-Frauen in der Nations League: Wo die Niederländerinnen verwundbar sind

Darunter Sarah Zadrazil (32). Die 124-fache Teamspielerin und Bayern-Legionärin ist nach dem verletzungsbedingten Ausfall gegen Deutschland wieder voll fit – und für die beiden Spiele gegen die Niederländerinnen voller Motivation. Erwartet werden rund 9.000 Zuschauer im Asito Stadion von Almelo (20 Uhr/live ORF Sport+), wenn Österreich in der Nations League gegen die Niederlande antritt. Die Nummer zehn der FIFA-Weltrangliste sei dabei klarer Favorit, so Zadrazil.

Niederländerinnen verwundbar in Umschaltsituationen

Das Team der Oranje sei gespickt mit ballstarken Topspielerinnen. „Wir wollen ihnen keinen Platz und wenig Ruhe geben, kompakt auftreten“, sagt Teamchef Alexander Schriebl, der an seinem bisherigen Plan (Pressing, dynamisches Spiel, schnelles Umschalten) festhalten will. Wenn die Niederländerinnen verwundbar sind, dann in leicht chaotischen Umschaltsituationen. Besonders die Weltklassestürmerinnen Vivianne Miedema (Manchester City) und Lineth Beerensteyn (Wolfsburg) gelte es in Griff zu bekommen.