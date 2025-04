Vor Niederlande-Match: Freude über Rückkehrerinnen beim ÖFB-Team

Am Montag startete das ÖFB-Frauen-Nationalteam ins Trainingslager in Bad Erlach. Ziel ist es, beim Nations-League-Doppel gegen die Niederlande am Freitag (20 Uhr/live ORF Sport+) und kommenden Dienstag (18:15 Uhr, live auf ORF 1) die neue Spielphilosophie unter Teamchef Alexander Schriebl weiter zu festigen und wichtige Punkte zu holen.

Nach dem Auftaktsieg in der Gruppenphase gegen Schottland (1:0) und der Niederlage in Deutschland (1:4) liegen die ÖFB-Frauen mit drei Punkten auf Rang drei.