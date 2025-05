ÖFB-Teamchef stärkt vor nächster Nations-League-Aufgabe den Sturm

In der Nations League warten auf das österreichische Frauen-Nationalteam zwei wichtige Spiele. Zunächst geht es am 30. Mai (20.35 Uhr/live ORF Sport+) in Glasgow gegen die Schottinnen, am 3. Juni im Franz-Horr-Stadion in Wien-Favoriten gegen den aktuellen Gruppenleader Deutschland (20.30 Uhr/live ORF Sport+).

Gegen die Schottinnen müssen die Österreicherinnen unbedingt punkten, um Gruppenrang drei hinter Deutschland und den Niederlanden zu verteidigen und damit – über den Play-off-Weg – die Möglichkeit zum Ligaerhalt in der höchsten Klasse aufrecht zu erhalten. Das Auftaktspiel im Februar in Ried gegen Schottland ging mit 1:0 an die Elf von Teamchef Alexander Schriebl.