"Spiel des Jahrzehnts" für Union Gurten: Ried-Derby im ÖFB-Cup

von Florian Ehrngruber Für Regionalligist Union Gurten kommt es am Dienstag in der zweiten Runde des ÖFB-Cups (19.30, ORF Sport +) zum Oberösterreich-Derby mit der SV Ried. Zumindest eine weite Reise erspart sich der Bundesligist. Regionalligist Gurten trägt seine Heimspiele im Cup im Klaus-Roitinger-Stadion direkt in Ried aus. Die Stadien der beiden Vereine aus dem Innviertel trennen gerade einmal fünf Autominuten.

Die Cup-Heimstätte der Gurtner dürfte den älteren Rieder Fans noch bestens in Erinnerung sein. Mit "Jahrhunderttrainer" Klaus Roitinger gelang 1995 genau dort der erste Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Bis 2003 diente die Arena als Heimstätte für Ried, seit 2023 trägt das Stadion den Namen des langjährigen Rieder Kulttrainers. Drei Jahre nach dem erstmaligen Aufstieg triumphierte Roitinger mit seiner Mannschaft sensationell gegen Meister Sturm Graz im Cup-Finale.

Ungeachtet der kurzen Anreise erwartet Trainer Maximilian Senft ein hartes Stück Arbeit. „Das wird ein brutales Spiel, für Gurten das Spiel des Jahrzehnts. Bei all der regionalen Nähe und Nostalgie, die dieses Duell mit sich bringt, müssen wir darauf achten, unseren Plan mit voller Konzentration durchzuziehen. Wir wollen von der ersten Minute an spieldominant auftreten“, betonte der SVR-Cheftrainer. Union Gurten sei „eine der besten Regionalliga-Mannschaften Österreichs“, warnte Senft.

Dauergast im ÖFB-Cup Seit dem Aufstieg 2014 in die Regionalliga Mitte konnte sich der Verein aus der 1.000-Einwohner-Gemeinde jedes Jahr für den ÖFB-Cup qualifizieren und avancierte gelegentlich zu einem Stolperstein für Österreichs Bundesligisten. Im zweiten Cup-Jahr warf Gurten unter anderem den damaligen Europacup-Starter Grödig mit Trainer Peter Schöttel aus dem Bewerb. 2022/23 traf man in der Josko Arena von Ried auf Red Bull Salzburg, verlor jedoch mit 0:3. Im Jahr darauf bescherte das Los Gurten – der kleinsten Gemeinde, die einen Regionalligisten stellt – ein weiteres Highlight.

Verpasster Aufstieg gegen Rapid Zum 10-jährigen Cup-Jubiläum vor zwei Jahren kam Rapid ins Innviertel – der Austragungsort war - wie auch jetzt gegen Ried - das altehrwürdige Klaus-Roitinger-Stadion. Der Regionalligist hielt gegen den Rekordmeister lange gut mit. Erst in der Verlängerung gelang den Hütteldorfern nach den Treffern von Marco Grüll und Fally Mayulu (2) doch noch souverän der Aufstieg (5:2) .

