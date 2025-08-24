Ein Tor zu wenig: Der FC Wacker verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Der FC Wacker Innsbruck ist endgültig in der Regionalliga West angekommen. Nach der überraschenden 0:2-Auftaktniederlage im ersten Saisonspiel gab sich der Aufsteiger keine Blöße mehr und feierte drei Siege in Folge.

Am Sonntag blieben die Innsbrucker gegen den FC Pinzgau mit 2:0 erfolgreich. Beim Gästeteam ist mit Florian Klausner seit 2024 ein langjähriger Wacker-Mitarbeiter (Konditionstrainer, Co-Trainer, Sportchef, Interimscoach) Chefcoach.

Doppelpack von Lorenz Stefan Lorenz war der Matchwinner für den Titelanwärter. Der Angreifer erzielte in Saalfelden in den ersten 45 Minuten einen Doppelpack und fixierte den Pflichtsieg. Die Tabellenführung bleibt dem FC Wacker vorerst aber noch verwehrt. Dafür hätten die Innsbrucker gegen den FC Pinzgau noch ein Tor mehr erzielen müssen.