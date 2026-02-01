ÖFB-Cup live: Sturm und Salzburg haben Halbfinale im Visier
Sturm Graz muss im ÖFB-Cup-Viertelfinale nach Altach, Salzburg ist beim WAC zu Gast.
Sturm Graz ist im Cup-Viertelfinale gegen Altach gefordert. "Das wird eine sehr harte Nuss", warnte Trainer Fabio Ingolitsch. Der 33-Jährige muss es wissen, geht es doch gegen seinen Ex-Klub. Die Grazer wollen den Schwung aus der Europa League mitnehmen, wo man Brann Bergen 1:0 besiegte.
Salzburg hat in der Europa League zwar nicht gewonnen, beim 2:3 gegen Aston Villa aber über weite Strecken überzeugt. Jetzt wollen die Bullen auch auf nationaler Ebene eine gute Leistung zeigen. Trainer Thomas Letsch sprach vom "bisher wichtigsten Spiel der Saison".
