ÖFB-Cup live: Sturm und Salzburg haben Halbfinale im Visier

Sturm Graz ist im Cup-Viertelfinale gegen Altach gefordert. "Das wird eine sehr harte Nuss", warnte Trainer Fabio Ingolitsch. Der 33-Jährige muss es wissen, geht es doch gegen seinen Ex-Klub. Die Grazer wollen den Schwung aus der Europa League mitnehmen, wo man Brann Bergen 1:0 besiegte.