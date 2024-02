ÖFB-Cup: Fernando schießt Salzburg ins Halbfinale

Schlager-Paraden

Sein Startelf-Debüt bei Salzburg feierte Mamady Diambou. Der 21-Jährige aus Mali hat Trainer Struber in der Vorbereitung überzeugt, machte seine Sache auch in Linz anständig. Dennoch drückte der LASK auf den Ausgleich, scheiterte aber immer wieder an Keeper Alexander Schlager, der gegen seinen Ex-Verein einige starke Paraden zeigen musste.

So war es wieder Fernando vorbehalten, für die Vorentscheidung zu sorgen. Nach perfekter Vorarbeit von Oscar Gloukh traf er zum 3:1 (51.) – und durfte seinen Arbeitstag wenig später beenden. Der LASK kämpfte tapfer, doch der Anschlusstreffer von Sacha Horvath kam zu spät (94.).