ÖFB-Cup: 2. Runde mit Austria und Rapid auf Puls4 und im ORF

Der ÖFB Cup geht in seine zweite Runde. Nach der Auslosung vergangene Woche stehen nun auch die genauen Termine und TV-Übertragungen fest. Gespielt wird von 4. bis 6. September 2026.

Den Auftakt macht ein Doppel am Freitag, den 4. September, um 18.30 Uhr: Kapfenberg empfängt Hertha Wels zum Zweitliga-Duell, während Bundesligist und Vorjahresfinalist SCR Altach nach einem Platztausch auf Bischofshofen trifft. Ab 19.00 Uhr folgen zwei weitere Partien: Der FAC empfängt Schwarz-Weiß Bregenz, im Oberösterreich-Derby trifft die SPG Wallern/St. Marienkirchen auf die SV Ried.