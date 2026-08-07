ÖFB-Cup: 2. Runde mit Austria und Rapid auf Puls4 und im ORF
Der ÖFB Cup geht in seine zweite Runde. Nach der Auslosung vergangene Woche stehen nun auch die genauen Termine und TV-Übertragungen fest. Gespielt wird von 4. bis 6. September 2026.
Den Auftakt macht ein Doppel am Freitag, den 4. September, um 18.30 Uhr: Kapfenberg empfängt Hertha Wels zum Zweitliga-Duell, während Bundesligist und Vorjahresfinalist SCR Altach nach einem Platztausch auf Bischofshofen trifft. Ab 19.00 Uhr folgen zwei weitere Partien: Der FAC empfängt Schwarz-Weiß Bregenz, im Oberösterreich-Derby trifft die SPG Wallern/St. Marienkirchen auf die SV Ried.
Der Samstag, 5. September, ist mit acht Spielen der dichteste Tag der Runde. Ab 15.30 Uhr zeigt ORF 1 in einer Konferenz gleich drei Partien: Voitsberg gegen Sturm Graz, Deutschlandsberg gegen Titelverteidiger LASK sowie Blau-Weiß Linz gegen Wacker Innsbruck. Es folgen Austria Salzburg gegen First Vienna (16:30 Uhr) und Leithaprodersdorf gegen WSG Tirol (17:00 Uhr). Ab 17:30 Uhr überträgt ORF 1 live die Partie Traiskirchen gegen Austria Wien. Höhepunkt des Tages ist das Duell Austria Klagenfurt gegen Rapid Wien, ab 20:30 Uhr live auf Puls 4.
Am Sonntag, 6. September, beschließen vier Partien die zweite Runde. Los geht es um 16:00 Uhr mit Kitzbühel gegen den GAK. Ab 17:00 Uhr zeigt ORF 1 erneut eine Konferenz: St. Pölten gegen Red Bull Salzburg, Parndorf gegen den Wolfsberger AC sowie Vorwärts Steyr gegen Hartberg.
KSV 1919 vs. FC Hertha Wels (LIVE auf ÖFB TV)
Freitag, 04.09.2026, 18:30 Uhr, Alpenstadion Kapfenberg
SCR Altach vs. BSK 1933 (LIVE auf ÖFB TV) (*)
Freitag, 04.09.2026, 18:30 Uhr, Stadion Schnabelholz, Altach
FAC Wien vs. SW Bregenz (LIVE auf ÖFB TV)
Freitag, 04.09.2026, 19:00 Uhr, FAC-Platz, Wien
Wallern/St. Marienkirchen vs. SV Ried (LIVE auf ÖFB TV)
Freitag, 04.09.2026, 19:00 Uhr, Prem Arena, St. Marienkirchen
SV Lafnitz vs. Austria Lustenau (LIVE auf ÖFB TV)
Samstag, 05.09.2026, 14:30 Uhr, Fußballarena Lafnitz
ASK Voitsberg vs. SK Sturm Graz (LIVE auf ORF 1/Konferenz)
Samstag, 05.09.2026, 15:30 Uhr, Münzer Bioindustrie Sportpark, Voitsberg
Deutschlandsberger SC vs. LASK (LIVE auf ORF 1/Konferenz)
Samstag, 05.09.2026, 15:30 Uhr, Koralmstadion, Deutschlandsberg
FC Blau-Weiß Linz vs. FC Wacker Innsbruck (LIVE auf ORF 1/Konferenz)
Samstag, 05.09.2026, 15:30 Uhr, Hofmann Personal Stadion, Linz
SV Austria Salzburg vs. First Vienna FC 1894 (LIVE auf ÖFB TV)
Samstag, 05.09.2026, 16:30 Uhr, Austria Salzburg-Stadion, Salzburg-Maxglan
SV Leithaprodersdorf vs. WSG Tirol (LIVE auf ÖFB TV)
Samstag, 05.09.2026, 17:00 Uhr, Sportplatz Leithaprodersdorf
FCM Traiskirchen vs. FK Austria Wien (LIVE auf ORF 1)
Samstag, 05.09.2026, 17:30 Uhr, ARBÖ-Arena, Traiskirchen
SK Austria Klagenfurt vs. SK Rapid (LIVE auf Puls 4)
Samstag, 05.09.2026, 20:30 Uhr, 28 Black Arena, Klagenfurt
FC Kitzbühel vs. GAK 1902 (LIVE auf ÖFB TV)
Sonntag, 06.09.2026, 16:00 Uhr, Sportplatz Langau, Kitzbühel
SKN St. Pölten vs. FC Red Bull Salzburg (LIVE auf ORF 1/Konferenz)
Sonntag, 06.09.2026, 17:00 Uhr, NV Arena, St. Pölten
SC/ESV Parndorf 1919 vs. Wolfsberger AC (LIVE auf ORF 1/Konferenz)
Sonntag, 06.09.2026, 17:00 Uhr, Heidebodenstadion, Parndorf
SK Vorwärts Steyr vs. TSV Hartberg (LIVE auf ORF 1/Konferenz)
Sonntag, 06.09.2026, 17:00 Uhr, Vorwärts-Stadion, Steyr
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