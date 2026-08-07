Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

ÖFB-Cup: 2. Runde mit Austria und Rapid auf Puls4 und im ORF

Der ÖFB hat alle Spieltermine der 2. Cuprunde fixiert. Rapid ist dabei in Klagenfurt zu Gast.
07.08.2026, 10:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

ÖFB Cup

Der ÖFB Cup geht in seine zweite Runde. Nach der Auslosung vergangene Woche stehen nun auch die genauen Termine und TV-Übertragungen fest. Gespielt wird von 4. bis 6. September 2026.

Den Auftakt macht ein Doppel am Freitag, den 4. September, um 18.30 Uhr: Kapfenberg empfängt Hertha Wels zum Zweitliga-Duell, während Bundesligist und Vorjahresfinalist SCR Altach nach einem Platztausch auf Bischofshofen trifft. Ab 19.00 Uhr folgen zwei weitere Partien: Der FAC empfängt Schwarz-Weiß Bregenz, im Oberösterreich-Derby trifft die SPG Wallern/St. Marienkirchen auf die SV Ried.

Austria nach Sieg gegen Beitar: „Das bedeutet noch gar nichts“
Bei Premiere in Estland: Rapid mühte sich lange beim Sieg gegen Paide

Der Samstag, 5. September, ist mit acht Spielen der dichteste Tag der Runde. Ab 15.30 Uhr zeigt ORF 1 in einer Konferenz gleich drei Partien: Voitsberg gegen Sturm Graz, Deutschlandsberg gegen Titelverteidiger LASK sowie Blau-Weiß Linz gegen Wacker Innsbruck. Es folgen Austria Salzburg gegen First Vienna (16:30 Uhr) und Leithaprodersdorf gegen WSG Tirol (17:00 Uhr). Ab 17:30 Uhr überträgt ORF 1 live die Partie Traiskirchen gegen Austria Wien. Höhepunkt des Tages ist das Duell Austria Klagenfurt gegen Rapid Wien, ab 20:30 Uhr live auf Puls 4.

Am Sonntag, 6. September, beschließen vier Partien die zweite Runde. Los geht es um 16:00 Uhr mit Kitzbühel gegen den GAK. Ab 17:00 Uhr zeigt ORF 1 erneut eine Konferenz: St. Pölten gegen Red Bull Salzburg, Parndorf gegen den Wolfsberger AC sowie Vorwärts Steyr gegen Hartberg.

SK Rapid Austria Wien Öfb
kurier.at, AHei  | 

Kommentare