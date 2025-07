ÖFB-Cup: Der LASK hatte mit dem Sport-Club seine Hetz

Der LASK hat beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Joao Sacramento im ÖFB-Fußball-Cup einen ungefährdeten Erfolg beim Wiener Sport-Club eingefahren. 4:0 siegten die Linzer am Samstag auf der Hohen Warte, der Endstand stand schon nach nicht einmal einer halben Stunde fest. Keine Zweifel gab es auch in Dietach, wo Red Bull Salzburg gegen einen weiteren Regionalliga-Vertreter ebenfalls 4:0 siegte. Der SCR Altach gewann am Fuße der Rax beim Fünftligisten SC Hirschwang 4:1.