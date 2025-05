Weshalb sich Didi Kühbauer den Cupsieg verdient

15 Jahre später, im Juli 2020, saß ich mit meiner Familie in einem Fischlokal in Lignano. Der Trainingsauftakt für die Saison 20/’21 mit dem LASK stand bevor. Während des Essens bemerkte ich Didi Kühbauer, mittlerweile Rapid-Trainer, an einem Tisch in der Nähe. Als er mit seiner Frau bezahlte und zu uns kam, entwickelte sich ein sehr nettes Gespräch. Im privaten Umfeld war er freundlich und zugänglich, ganz im Gegensatz zu der emotionalen Figur, die ich 2005 auf dem Platz erlebt hatte.