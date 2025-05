Historisches Duell in Klagenfurt: Die beiden Cup-Finalisten im Vergleich

2012 schaffte der WAC erstmals den Aufstieg in die Bundesliga , 2015 spielten die Lavanttaler international. 2020/21 kam der WAC ins Sechzehntelfinale der Europa League und scheiterte dort an Tottenham.

Im Sommer 2018 gelang erstmals der Sprung in die Bundesliga . In der Saison 2019/20 kam Hartberg auf Rang fünf der Liga und durfte somit an der 2. Qualifikationsrunde der Europa League teilnehmen. Dort setzte sich Piast Gliwice (POL) durch.

Hartberg: Gegründet wurde der Turn- und Sportverein Hartberg 1946 . Nach vielen Jahren in steirischen Unterklassen schaffte „Sparkasse Hartberg“ 1978 den Aufstieg in die Landesliga.

Die Präsidenten

Dietmar Riegler. Der 59-Jährige spielte bei St. Andrä, wurde Obmann und nach der Kooperation mit dem WAC 2006 Boss in Wolfsberg.

Der Unternehmer lässt mit Otto Zechmeister (deswegen „RZ Pellets“) jährlich 400.000 Tonnen Holzpellets erzeugen und ist Hauptsponsor. Riegler steht am liebsten am Spielfeldrand in der Lavanttal Arena. Gattin Waltraud ist oft an Rieglers Seite – oder sie kümmert sich um den VIP-Klub.