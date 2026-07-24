ÖFB-Cup: Wo in der ersten Runde Derby-Stimmung aufkommt

Mit dem ÖFB-Cup wird traditionell die neue Saison im österreichischen Klubfußball eingeläutet. Am Freitag startet der Bewerb, der seinen besonderen Charme aus den Begegnungen zwischen David und Goliath zieht. Die großen Vereine müssen auf kleine Dorfplätze, während die Außenseiter auf die große Sensation hoffen. Denn eines gilt im Fußball seit Ewigkeiten: Der Cup hat seine eigenen Gesetze. ÖFB-Cup startet mit einigen Derbys Damit die Reise für die kleineren Klubs nicht zur Österreich-Rundfahrt wird, erfolgte die Auslosung nach geografischen Kriterien. Die Zweitligisten sowie die 40 Teilnehmer aus den Landesverbänden wurden in Ost- und West-Gruppen eingeteilt. Dadurch entstehen bereits in der ersten Runde zahlreiche regionale Duelle. Der KURIER hat die „Derbys“ zusammengefasst.

Velden – Austria Klagenfurt Ein Ende vom Wörthersee trifft auf das andere. Trotz der kurzen Distanz darf man davon ausgehen, dass die Klagenfurter nicht per Schiff nach Velden reisen werden. Bisher gab es nur ein Aufeinandertreffen in einem Testspiel im Sommer 2025. Damals setzte sich Velden mit 2:0 durch. Das Cup-Spiel wird nicht das letzte Duell in dieser Saison sein. Die Klubs treffen auch in der Regionalliga Süd aufeinander. Leoben – Voitsberg Das „Steirer-Derby“ bringt eine emotionale Brisanz mit sich. Das letzte Duell der beiden Klubs fand 2022 am letzten Spieltag der Landesliga statt. Beide Mannschaften kämpften damals um den Aufstieg, am Ende reichte Leoben ein 0:0. Mittlerweile hat sich die Ligazugehörigkeit gedreht. Während Leoben in der Landesliga spielt, treten die Voitsberger in der 2. Liga an. Mit 97 Kilometern Entfernung ist es das weiteste Derby dieser Aufzählung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ERWIN SCHERIAU Das Steirer-Derby wird in der Monte Schlacko Arena in Leoben spielen.

Wacker Innsbruck – Reichenau Es ist das „Innsbrucker Derby“ und gleichzeitig jenes mit der kürzesten Anreise. Nur wenige Hundert Meter trennen die Stadien der beiden Vereine. Um mehr Zuschauer beim Cup-Spiel unterbringen zu können, bot Wacker an, die Partie im Tivoli auszutragen. Reichenau erhält dafür einen Teil der Einnahmen. Sportlich ist Reichenau, das in der Regionalliga West unterwegs ist, zumindest im Pokal ein Angstgegner für Wacker. Die letzten beiden Cup-Duelle, beide im Tiroler Pokal, gewann Reichenau jeweils im Elfmeterschießen. Auch aufgrund des Aufstiegs in die 2. Liga ist Wacker dennoch Favorit. Wiener Sport-Club – Austria Das kleine Wiener Derby blickt auf eine lange Geschichte zurück und gehört zu den traditionsreichen Duellen im österreichischen Fußball. Am Sonntag kommt es zur Neuauflage des Achtelfinal-Duells von 2022. Seinerzeit sorgte der Sport-Club, damals wie heute Regionalligist, für eine Sensation und setzte sich mit 3:1 gegen die Austria durch. Der Bundesligist will nun Revanche. Zwei Spieler, die bereits damals auf dem Platz standen, sind auch diesmal wieder dabei: Kapitän Manfred Fischer und Reinhold Ranftl.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alexander Strecha Der Sport-Club will im neuen Stadion die Austria erneut besiegen.

Wienerberg – Rapid Ein Wiener Derby, das jedoch keine klassische Rivalität besitzt. Zwischen den beiden Vereinen gibt es wenige Berührungspunkte. Eine Verbindung eint die Klubs aber: In den 1970er-Jahren war der namensähnliche Baustoffhersteller Wienerberger auf den Dressen der Hütteldorfer vertreten. Von 1974 bis 1979 hießen die Grün-Weißen sogar „SK Rapid Wienerberger“. Am Sonntag geht Wienerberg als Stadtligameister und Aufsteiger in die Regionalliga in das Duell mit dem Bundesligisten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER Rapid muss zum Auftakt im ÖFB-Cup in den 10. Bezirk von Wien.