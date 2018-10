ÖFB-Cup: Austrias Qualität muss auch ausgespielt werden

„Es geht uns gut.“ Austria-Trainer Thomas Letsch versprüht vor dem heutigen Cup-Achtelfinale gegen den Zweitligisten Floridsdorfer AC (20.20 Uhr/live auf ORF Sport+) Optimismus, wenngleich er zuletzt mit dem Offensivspiel seiner Mannschaft ganz und gar nicht zufrieden war – auch nicht sein konnte bei nur elf erzielten Toren in zwölf Spielen. „Dafür gibt es viele Faktoren “, gibt Letsch zu und fordert von seinen Offensivspielern mehr Mut zum Risiko, mehr Läufe in die Tiefe, mehr Überzeugung in den Aktionen. „Wir sind uns alle bewusst, dass das aktuell zu wenig ist.“

Allerdings gehen dem Deutschen schön langsam die Stürmer aus. Edomwonyi und Turgeman sind langzeitverletzt, nun hat auch Friesenbichler physische Probleme angemeldet, hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Letsch stärkt seinen Spielern jedenfalls den Rücken. „Ich bin vom Kader und der Qualität der Spieler überzeugt. Allerdings müssen wir in der Offensive einfach mehr Aufwand betreiben.“