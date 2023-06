Tierischer Start in den Cup: Viehdorf empfängt die Bullen

Schon in vier Wochen erfolgt der Start in die neue Fußball-Saison mit der 1. Runde des ÖFB-Cups, die am Sonntag ausgelost wurde.

Aufgrund einer Teilung zwischen Klubs aus dem Osten und Westen kommt es in diesem Jahr zu vielen Duellen innerhalb der Bundesländer, so auch in Wien, wo Ostligist SR Donaufeld aus dem 21. Bezirk das Traumlos Rapid gezogen hat. Kurios: Präsident bei den Floridsdorfern ist mit Stefan Singer ein Mitglied des Rapid-Präsidiums.