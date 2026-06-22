Wer glaubt, dass am Montagabend das WM-Spiel der Österreicher in Dallas gegen Titelverteidiger Argentinien (19 Uhr, Servus TV) das einzige große Highlight ist, der hat sich generell zu wenig mit dem Fußballsport beschäftigt. Denn unmittelbar danach, anvisiert wird in etwa 21.10 Uhr , bringt der ORF live die Auslosung der 1. Runde des ÖFB-Cups.

Und die Protagonisten des Nachspiels sind Größen des rot-weiß-roten Fußballsports. Die Ziehung wird nämlich im Studio von ÖFB-Legende Herbert Prohaska und dem ehemaligen Teamkapitän Andreas Ivanschitz vorgenommen. Neben den zwölf Vereinen der ADMIRAL Bundesliga und ebenso vielen aus der ADMIRAL 2. Liga kommen 40 Teilnehmer aus den Landesverbänden.

Wie vielleicht alle richtigen Fußballfans schon wissen, gibt es drei Phasen der Auslosung, die wie folgt funktioniert (wie der ÖFB berichtet):